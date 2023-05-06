“الأرصاد” تمنح هدايا لتوائم نجران “سماء وسحاب وغيم”

نجران(صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن مبادرته بالزيارة وتقديم الهدايا لثلاثة توائم في منزلهن بنجران بعد أن أسماهن والدهن “سماء وسحاب وغيم”، وذلك عرفاناً من المركز لتسميتهن بعناصر الطقس المستخدمة يومياً.

وقال متحدث المركز حسين القحطاني، أن مبادرة المركز جاءت من باب المسؤولية الاجتماعية، وعقب تغريدة وزارة الصحة بواقعة الولادة التي حدثت بعد انتظار الوالدين 6 سنوات.

وأوضح “القحطاني” أن المركز لاحظ في تغريدة وزارة الصحة أن أسماء البنات من ضمن عناصر الطقس، التي يتداولها يومياً في النشرات والمعلومات عن حالة الطقس، لذلك رأى أنه من الواجب القيام بمبادرة في هذا الجانب.

وأفاد أن أسماء “سماء وسحاب وغيم” من الأسماء الجميلة والمرغوبة، كما أن التفاعل والتهنئة من الجميع لوالد هؤلاء المولودات كان كبيراً، وبهذه المناسبة يسعد المركز تقديم هدية خاصة لعناصر الطقس الجميلات”.

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