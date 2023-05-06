تسلا تطلق إضافات جديدة لسيارة S Plaid

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة السيارات تسلا عن حزمة إضافات جديدة للطراز S Plaid والتي تفتح السرعة القصوى لسيارة السيدان الكهربائية بالكامل والتي تبلغ 200 ميل في الساعة.

و تشتمل حزمة Model S Plaid Track على عجلات ألمنيوم مزورة ، وإطارات جاهزة للحلبات ، وسوائل مكابح ، ودوارات جديدة من كربيد السيليكون الكربوني ، وفرجار من قطعة واحدة مع منصات عالية الأداء.

تتراوح تكلفة المجموعة الكاملة، التي ستتوفر اعتبارًا من يونيو 2023 ، ما بين 15000 دولار – 20000 دولار ، اعتمادًا على ما يختاره المالك من قائمة المكونات.

يكلف طقم مكابح الكربون والسيراميك مع سائل الفرامل الجديد 15000 دولار وسيرتفع السعر إلى 20000 دولار إذا تم تضمين العجلات والإطارات في الحزمة، ويمكن أيضًا شراء عجلات Zero-Gمع مطاط Goodyear بشكل منفصل مقابل 6000 دولار ، لذلك هناك إمكانية لتوفير 1000 دولار عن طريق الحصول على المجموعة الكاملة بدلاً من شرائها من جزأين.