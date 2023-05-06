طفلان سودانيان: فرقتنا حرب السودان وجمعتنا السعودية(فيديو)

جدة(صدى):

عبر طفلان سودانيان التقيا في جدة عن سعادتهما، مؤكدين أن حرب السودان فرقتهما و السعودية جمعتهما.

وقال أحد الطفلين :” فرقتنا الحرب في السودان بس جمعتنا السعودية وهذا شيء مرة فرحانين منه ونشكر السعودية من قلوبنا”.

وأضاف ” قولت لنفسي سأكون شخص وحيد ولن أجد أحد ألعب معه ليفاجأني صاحبي من وراء ظهري وأنا في جدة وتكلم معي وصرنا نحضن بعض”.

فيديو | طفلان سودانيان يلتقيان في جدة: فرقتنا حرب السودان وجمعتنا السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/3FkJ92QVg7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2023