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طفلان سودانيان: فرقتنا حرب السودان وجمعتنا السعودية(فيديو)

طفلان سودانيان: فرقتنا حرب السودان وجمعتنا السعودية(فيديو)
جدة(صدى):

عبر طفلان سودانيان التقيا في جدة عن سعادتهما، مؤكدين أن حرب السودان فرقتهما و السعودية جمعتهما.

وقال أحد الطفلين :” فرقتنا الحرب في السودان بس جمعتنا السعودية وهذا شيء مرة فرحانين منه ونشكر السعودية من قلوبنا”.

وأضاف ” قولت لنفسي سأكون شخص وحيد ولن أجد أحد ألعب معه ليفاجأني صاحبي من وراء ظهري وأنا في جدة وتكلم معي وصرنا نحضن بعض”.

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