“الحصيني”: موجة حر تؤثر على معظم المناطق

الرياض(صدى):

أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن هناك موجة حارة اليوم السبت تؤثر على معظم مناطق المملكة.

وقال عبدالعزيز الحصيني: “حسب نماذج الطقس متوقع من يوم السبت 16 شوال 1444هـ موجة حر متوسطة القوة إلى شبه قوية تؤثر على معظم المناطق”.

وأضاف: “وهي موجة اعتيادية في مثل هذا الوقت من السنة بحيث تكون حول معدلاتها الطبيعية إلى أعلى بالنسبة للشرقية بينما باقي المناطق حول معدلاتها”.

وتابعت: “ذروتها نهاية الأسبوع ومتوقع تمركزها بشكل ملموس ومباشر على المنطقة الشرقية ودول الخليج أولاً ويليها في التأثير أجزاء من منطقتي مكة والمدينة ثانياً ويليها أجزاء من المنطقة الوسطى ثالثاً ثم المنطقة الشمالية رابعاً بنسب متفاوته في درجات الحرارة”.