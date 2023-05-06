“حميدتي”: نرحب بالبيان المشترك للمملكة والولايات المتحدة بشأن محادثات جدة

الخرطوم(صدى):

أعرب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اليوم السبت عن شكره للمملكة على استضافة المباحثات السودانية، متمنياً أن تحقق أهدافها.

وقال قائد قوات الدعم السريع، عبر حسابه على “تويتر”: “نرحب بالبيان المشترك للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية بشأن بدء المحادثات بين الأطراف السودانية في مدينة جدة. ونشيد بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار يسهل فتح ممرات إنسانية تمكن المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية”.

وتابع: “إننا متمسكون بموقفنا الثابت والمعلن بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية تؤسس إلى تحول ديمقراطي مستدام يحقق تطلعات شعبنا في الأمن والاستقرار والتنمية”.

واختتم: “نشكر المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية على رعايتهما لهذه المبادرة، وشكر خاص لقيادة المملكة على استضافة المحادثات التي نأمل أن تحقق أهدافها المرجوة”.

ومن المنتظر أن تحتضن مدينة جدة مباحثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمبادرة سعودية أمريكية.