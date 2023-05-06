تتويج الملك تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا

لندن(صدى):

تتوج بريطانيا، اليوم السبت، الملك تشارلز الثالث، في عرض يتسم بالأبهة والفخامة لمهرجان يعود تاريخه إلى 1000 عام.

وتجمعت الجماهير والمشاركين منذ الصباح الباكر لمتابعة الحدث التاريخي، ورحب ملك بريطانيا بجموع المهنئين بتوليه العرش خارج قصر باكنغهام وسط العاصمة لندن، فيما فرضت السلطات طوقاً أمنياً حول كنيسة وستمنستر.

ويأتي تولي الملك تشارلز للحكم خلفاً لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر الماضي، وسيصبح في سن الـ 74 أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 عاماً عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الـ14 في كنيسة وستمنستر في لندن.

وستتوج زوجته الثانية كاميلا (75 عاماً) ملكة قرينة خلال المراسم التي تستمر ساعتين، ورغم أن المراسم تضرب بجذورها في التاريخ إلا أن القائمين عليها سيحاولون تقديم صورة لنظام ملكي وأمة يتطلعان إلى المستقبل.