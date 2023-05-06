مي العيدان تهاجم أصالة: يارب تغرقي ونخلص منك
أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان حالة من الجدل بهجومها مجدداً على الفنانة أصالة نصري، بسبب حفل الأخيرة في مصر أمس (الجمعة).
ونشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقطع فيديو يوثق وجود الفنانة أصالة على متن قارب برفقة زوجها متجهة إلى مكان حفلها بالقاهرة.
وقالت العيدان في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “ان شاء الله يا الله ياكريم يغرق فيج المركب وانتي ما تعرفين تسبحين وما اتحصلين منقذ ولا غواص. . يالله ياكريم ونخلص”.
#اصاله_في_مصر
ان شاء الله يا الله ياكريم يغرق فيج المركب و انتي ما تعرفين تسبحين وما اتحصلين منقذ ولا غواص. . يالله ياكريم ونخلص#اصالة #اصالة_غير_مرحب_بها pic.twitter.com/Q2gsSmvfd2
— مي العيدان (@mayal3eidan) May 5, 2023
عرادي- الجبيل الصناعيه[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 11 ساعة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يااخت مي العيدان هل تبحثين عن الشهره ام انتي مصابه بمرض دعي الخلق للخالق لاحد يتمنى لاي مسلم او مسلمه الحوادث او الموت
الله يهديك قولي امين ويهدينا واياك.
محب الوطن[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم طهر المجتمعات المسلمه من هالاشكال