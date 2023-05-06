شاهد.. لحظة انقلاب مركبة بعد اصطدامها بأخرى عند تقاطع طريق بمكة

مكة المكرمة(صدى):

تعرضت مركبة لحادث انقلاب بأحد أحياء مكة المكرمة، وفقاً لمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع

وأظهر الفيديو لحظة اصطدام مركبة بأخرى أثناء مرورها من أمامها عند تقاطع الطريقين ، وانقلاب الأخيرة.

وأوضح الفيديو المركبة المنقلبة تدور على جوانبها قبل أن تستقر في وضعها الأول.