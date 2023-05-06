شاهد.. لحظة انقلاب مركبة بعد اصطدامها بأخرى عند تقاطع طريق بمكة
تعرضت مركبة لحادث انقلاب بأحد أحياء مكة المكرمة، وفقاً لمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع
وأظهر الفيديو لحظة اصطدام مركبة بأخرى أثناء مرورها من أمامها عند تقاطع الطريقين ، وانقلاب الأخيرة.
وأوضح الفيديو المركبة المنقلبة تدور على جوانبها قبل أن تستقر في وضعها الأول.
— مقاطع فيديو (@Yoyahegazy1) May 5, 2023
مجموعة انسان[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 6 ساعات
هذه سيارة اينفوا تويوتا
منفوخة على الفاضي
الان الصينينة افضل من الياباني ،،واين الياباني الاصلي11 كل سيارات تويوتا مجمعة من الصين
كجمغلو[ عدد التعليقات: 17732 ] نشر منذ 4 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله … الله يكفينا شر حوادث السيارات