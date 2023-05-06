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شاهد.. لحظة انقلاب مركبة بعد اصطدامها بأخرى عند تقاطع طريق بمكة

شاهد.. لحظة انقلاب مركبة بعد اصطدامها بأخرى عند تقاطع طريق بمكة
مكة المكرمة(صدى):

تعرضت مركبة لحادث انقلاب بأحد أحياء مكة المكرمة، وفقاً لمقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع

وأظهر الفيديو لحظة اصطدام مركبة بأخرى أثناء مرورها من أمامها عند تقاطع الطريقين ، وانقلاب الأخيرة.

وأوضح الفيديو المركبة المنقلبة تدور على جوانبها قبل أن تستقر في وضعها الأول.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 6 ساعات

هذه سيارة اينفوا تويوتا
منفوخة على الفاضي
الان الصينينة افضل من الياباني ،،واين الياباني الاصلي11 كل سيارات تويوتا مجمعة من الصين

[ عدد التعليقات: 17732 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله … الله يكفينا شر حوادث السيارات

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