علامات مرئية على الجلد تكشف عن الإصابة بـ”السكري”

أميرة خالد(صدى):

كشفت دارسة جديدة عن المضاعفات الجلدية والتي تكون أول علامة مرئية لمرض السكري، بخلاف الأعراض الرئيسية والتي تشمل عادة العطش الشديد والحاجة المتزايدة للتبول.

وقال الصيدلي، بروس غرين” أن بشرة مرضى السكري يمكن أن تكون مشابهة للجلد الذي تقدم في السن قبل الأوان؛ نتيجة التفاعل الكيماوي للسكريات مع البروتينات، مما يكون له تأثير سلبي على مرونة الجلد، بالإضافة إلى أن مشاكل الجلد تأتي بسبب ضعف الدورة الدموية وانخفاض حساسية الأعصاب.

وأشار غرين إلى أن هناك 6 علامات تحذير رئيسية أخرى تطفو على الجلد، تشمل: وجود بقع أو نتوءات صفراء أو بنية اللون، مع ظهور مناطق داكنة ذات ملمس مخملي غالبًا ما تكون حول العنق والإبط.

ولفت إلى أنه من ضمن العلامات أيضًا ظهور بقع سميكة من الجلد على أصابع اليدين والقدمين، بالإضافة لوجود تجاويف على الجلد يصعب ملاحظتها، والشعور بحكة على مناطق تبدو شديدة الجفاف بالذراعين، مع ظهور مفاجئ للبثور.