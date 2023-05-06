الهلال وصيفًا لـ أوراوا في دوري أبطال آسيا (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

تلقى نادي الهلال هزيمة بهدف نظيف في مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني، اليوم السبت.

وتقدم فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني على ضيفه الهلال بهدف دون مقابل، بعد مرور 60 دقيقة على المواجهة التى تجمعهما باستاد سايتاما الشهير، فى إياب نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023، بعد انتهاء موقعة الذهاب في الرياض، بنتيجة 1-1.

وأحرز لاعب الهلال أندريه كاريلو هدف أوراوا الياباني بالخطأ في مرماه، عند الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وسيطر الهلال على مجريات الشوط الأول حيث بلغت نسبة الاستحواذ 73% مقابل 27 % لاصحاب الأرض فيما أهدر مهاجم أوراوا فرصة محققة حيث اصطدم الكرة بالعارضة.

ويعد لقاء اليوم، النهائي الثالث بين الهلال وأوراوا، على قمة الكرة الآسيوية، بعد نسختي 2017 و2019، ففي 2017 تكرر سيناريو الذهاب لهذه النسخة، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في الرياض، لكن أوراوا حسم النهائي بهدف قاتل في الإياب، وانتصر 1-0 في اليابان.

وتمكن نادي الهلال من رد اعتباره في 2019 ، وهيمن على اللقائين، فانتصر 1-0 في الرياض، و2-0 في اليابان.