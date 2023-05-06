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بطل الدوري يمثل المملكة في كأس العالم للأندية 2023

بطل الدوري يمثل المملكة في كأس العالم للأندية 2023
نواف السالم(صدى):

يمثل الفريق الذي سيتوج بطلًا لبطولة دوري روشن، المملكة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2023، بعد خسارة نادي ‎الهلال اللقب الآسيوي.

وتلقى نادي الهلال هزيمة بهدف نظيف في مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني، اليوم السبت.

وأحرز لاعب الهلال أندريه كاريلو هدف أوراوا الياباني بالخطأ في مرماه، عند الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني والمباراة، ليتوج نادي أوراوا باللقب.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5594 ] نشر منذ 11 ساعة

ترشيحيية يعني

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