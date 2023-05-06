بالفيديو.. دياز يواسي سعود عبدالحميد بعد الخسارة الآسيوية

طلال الغامدي(صدى):

ظهر المدير الفني لنادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، وهو يواسي مدافع الفريق سعود عبدالحميد بعد الخسارة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز دياموندز الياباني.

وتلقى نادي الهلال هزيمة بهدف نظيف في مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني، اليوم السبت.

وأحرز لاعب الهلال أندريه كاريلو هدف أوراوا الياباني بالخطأ في مرماه، عند الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني والمباراة، ليتوج نادي أوراوا باللقب.

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