  • السبت 6 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. الأحمدي: التدخين السلبي يعرض الأطفال للإصابة ببعض الأمراض السرطانية (فيديو)

الأحمدي: التدخين السلبي يعرض الأطفال للإصابة ببعض الأمراض السرطانية (فيديو)

الأحمدي: التدخين السلبي يعرض الأطفال للإصابة ببعض الأمراض السرطانية (فيديو)
الرياض(صدى):

أوضح الدكتور محمد الأحمدي أن الدراسات العلمية تؤكد ارتفاع نسبة الاصابة لدى الأطفال ببعض الأمراض السرطانية في حال التدخين السلبي للوالدين.

وقال الأحمدي :” جمعية السرطان الأمريكية تربط التدخين السلبي بأنواع كثيرة من السرطانات، مثل سرطان الحلق، سرطان الثدي”

وأضاف ” الأكثر عرضة وتأثرا بالتدخين السلبي هم الأطفال، كذلك تعرض الأم الحامل للتدخين السلبي يؤدي إلى خطر الإصابة بسرطان الدم والدماغ والغدد الليمفاوية”.

66e753fa e2cd 4fd7 839b 6c81985ba39d


الوسوم:, , ,

اترك رد