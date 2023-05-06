الأحمدي: التدخين السلبي يعرض الأطفال للإصابة ببعض الأمراض السرطانية (فيديو)
أوضح الدكتور محمد الأحمدي أن الدراسات العلمية تؤكد ارتفاع نسبة الاصابة لدى الأطفال ببعض الأمراض السرطانية في حال التدخين السلبي للوالدين.
وقال الأحمدي :” جمعية السرطان الأمريكية تربط التدخين السلبي بأنواع كثيرة من السرطانات، مثل سرطان الحلق، سرطان الثدي”
وأضاف ” الأكثر عرضة وتأثرا بالتدخين السلبي هم الأطفال، كذلك تعرض الأم الحامل للتدخين السلبي يؤدي إلى خطر الإصابة بسرطان الدم والدماغ والغدد الليمفاوية”.
#من_السعودية | د.محمد الأحمدي: الدراسات العلمية تؤكد ارتفاع نسبة الاصابة لدى الأطفال ببعض الامراض السرطانية في حال التدخين السلبي للوالدين. #قناة_السعودية pic.twitter.com/hJi2prkLpp
— قناة السعودية (@saudiatv) May 6, 2023
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