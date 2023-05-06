كأنها شعرت بنهايتها.. عروس طنطا ضحية زوجها تبكي بحرقة ليلة زفافها
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو محزن لعروس طنطا التي لقت مصرعها على يد زوجها بعد 48 ساعة من حفل الزفاف.
وأظهر الفيديو العروس خلال حفل زفافها وكأنها تشعر بقرب أجلها . حيث شوهدت وهي تبكي بحرقة خلال حفل الزفاف.
وأقدم الزوج على قتل عروسته وتركها غارقة في دمائها وفر هاربا، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم.
و طعن المتهم زوجته إثر مشادة كلامية وشجار حدثا بينهما، ما استدعاه لاستخدام السكين الذي كان بجواره في المطبخ في طعنها.
مقطع مؤثر للعروس التي قتلها زوجها بعد 48 ساعة فقط من زفافهم 💔pic.twitter.com/V5hYfpekIN
— Screen Mix (@ScreenMix) May 5, 2023
عرادي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 11 ساعة
السلام عليكم
ايه ياباشا مشادة كلاميه وشجار تقتل زوجتك في باب اسمه باب الطلاق عي تروح في حال سبيلها وانت تروح تتجوز وحده نفس عقلك
يامسلم سجن وعذاب وهم وغم وحبل المشنأه وش الفايده ,,,,,,قتل النفس حرام
الآية: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمً
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 6419 ] نشر منذ 8 ساعات
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولاحول ولا قوة إلا بالله