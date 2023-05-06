“الجماز” لسالم الدوسري: لن ينسى الهلاليين ما فعلته

نواف السالم(صدى):

أعرب الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، عن استياءه من لاعب نادي الهلال سالم الدوسري بعد غيابه عن لقاء الإياب أمام نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني.

وقال عبدالرحمن الجماز، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: “لن ينسى الهلاليين ما فعلته وأنك كنت كنت سبباً مباشراً في خسارة اللقب الآسيوي”.

وتلقى نادي الهلال هزيمة بهدف نظيف في مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني، اليوم السبت.

وأحرز لاعب الهلال أندريه كاريلو هدف أوراوا الياباني بالخطأ في مرماه، عند الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني والمباراة، ليتوج نادي أوراوا باللقب.

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