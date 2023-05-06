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بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح الموقف القانوني لأسرة مدمن المخدرات

بالفيديو.. مستشار قانوني يوضح الموقف القانوني لأسرة مدمن المخدرات
الرياض(صدى):

أوضح المستشار القانوني بندر المغامس، الموقف القانوني لأسرة مدمن المخدرات.

وقال بندر المغامس، عبر برنامج “من السعودية”، أن العائلة لا تعاقب نهائيًا كونها أن لديها ابتلاء في شخص من أفرادها مدمن للمخدرات ولكن عليها أن تبادر وتقوم بالإبلاغ عنه لأن أي منزل يوجد به مدمن فهو فاقد للأمن والأمان بشكل كامل.

وأشار إلى أن وجود المدمن في المنزل “كارثة” لأنه يرتبط بارتكابه جريمة داخل المنزل أو خارجه، وجميع الأنظمة مع الأسرة ولصالحها.

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