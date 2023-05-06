بالفيديو.. تفاصيل قرار إحالة النزاعات المالية الأقل من 50 ألف ريال إلى “المصالحة”

الرياض(صدى):

تحدث إبراهيم الهبدان – الأمين المساعد لمركز المصالحة في وزارة العدل عن قرار إحالة النزاعات المالية الأقل من 50 ألف ريال إلى “المصالحة”.

وقال الهبدان :” إحالة جميع الدعاوى الأقل من ٥٠ ألف إلى منصة تراضي هذا الأمر سيساهم بشكل رئيسي في تقليص نسبة القضايا إلى المحاكم”.

وأضاف ” عملية المصالحة تتم بين الأفراد بشكل مباشر أو بين الكيانات التجارية والمؤسسات، هذا كله قابل للمصالحة والتفاوض في مركز المصالحة التابع لوزارة العدل “.

وتابع” الوساطة أو المصالحة لا تعني التنازل عن الحق ولكنها تعني الوصول إلى الحق بأسهل طريقة، حيث يحاول الوسيط إيصال وجهات النظر بسلاسة إلى الأطراف “.

#من_السعودية | إبراهيم الهبدان – الأمين المساعد لمركز المصالحة في وزارة العدل متحدثًا عن قرار إحالة النزاعات المالية الأقل من 50 ألف ريال إلى "المصالحة". #قناة_السعودية pic.twitter.com/Wyjyhsb9gV — قناة السعودية (@saudiatv) May 6, 2023