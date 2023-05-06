الجابر : يبقى الهلال زعيماً للقارة و سيكون أقوى في القادم
علق لاعب الهلال السابق سامي الجابر على خسارة الهلال للقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا بهدف نظيف.
وقال الجابر : ” الحمدلله على كل حال الخسارة مؤلمة دائماً، العزاء الوحيد إنها فرصة للتصحيح و وضع اليد على مكامن الخلل”.
وتابع : “تعودنا في الهلال يوماً عليك ومواسم لك يبقى الهلال زعيماً للقارة و سيكون أقوى في قادم المنافسات بإذن الله”.
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عمر[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 9 ساعات
رضينا بايغاو العاهة قلنا على الاقل يسجل اهداف تحطون معاه الحمدان اللي درجة ثانية ماالعبه !!