الجابر : يبقى الهلال زعيماً للقارة و سيكون أقوى في القادم

طلال الغامدي(صدى):

علق لاعب الهلال السابق سامي الجابر على خسارة الهلال للقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا بهدف نظيف.

وقال الجابر : ” الحمدلله على كل حال الخسارة مؤلمة دائماً، العزاء الوحيد إنها فرصة للتصحيح و وضع اليد على مكامن الخلل”.

وتابع : “تعودنا في الهلال يوماً عليك ومواسم لك يبقى الهلال زعيماً للقارة و سيكون أقوى في قادم المنافسات بإذن الله”.

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