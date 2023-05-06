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فيديو..ممر شرفي من لاعبي أوراوا للاعبي الهلال وسط تحية الجماهير

فيديو..ممر شرفي من لاعبي أوراوا للاعبي الهلال وسط تحية الجماهير
نواف السالم(صدى):

حرص لاعبو أوراوا الياباني على تنظيم ممر شرفي لفريق الهلال خلال استلامهم الميدالية الفضية عقب خسارة نهائي دوري أبطال آسيا.

وانتهت مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بفوز أوراوا بهدف نظيف على الهلال سجله البيروفي كاريلو بالخطأ في مرماه.

يذكر أن هذا النهائي الثالث بين الهلال وأوراوا، على قمة الكرة الآسيوية، بعد نسختي 2017 و2019.

 

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