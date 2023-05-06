خالد بيومي : الهلال حامل لواء الكرة السعودية

طلال الغامدي(صدى):

تحدث الناقد الرياضي خالد بيومي عن أسباب خسارة الهلال اليوم السبت أمام أوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال بيومي: “الهلال في الشوط الثاني بدأ متأخر جدا، على عكس الشوط الأول، وإصابة سلمان الفرج أثرت، وسالم الدوسري مالوش بديل في الهلال”.

وأضاف: “فقر دكة الهلال في اللاعب المحلي، كل هذه أسباب يمكن أن يتداركها الهلال مستقبلا، وخسارة لقب مش نهاية الكون، الهلال يبقى واحد من أبطال الكرة آسيويا وليس على مستوى السعودية فقط”.

وانتهت مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بفوز أوراوا بهدف نظيف على الهلال سجله البيروفي أندريه كاريلو بالخطأ في مرماه.

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