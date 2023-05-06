“بن نافل” يواسي اللاعبين بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

حرص رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، على مواساة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد خسارتهم لقب بطولة دوري أبطال آسيا..

ونزل “بن نافل” إلى أرضية المعلب وأخذ يتحدث مع بعض اللاعبين لمواساتهم بعد هذه الخسارة.

يذكر أن نادي الهلال خسر بهدف نظيف في مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني، اليوم السبت.

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رئيس #الهلال فهد بن نافل يواسي اللاعبين بعد خسارة لقب بطولة دوري أبطال آسيا.. pic.twitter.com/RS1JBDPV5v — عبدالله الحنيان (@a_alhanyan) May 6, 2023