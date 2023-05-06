بالفيديو.. لاعبو الهلال يحتجون على الحكم الصيني بعد خسارة اللقب

نواف السالم(صدى):

اعترض لاعبو الهلال على قرارات الحكم الصيني ما نينغ، الّذي أدار مواجهة “الأزرق” مع نظيره أوراوا الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، ظهر السبت.

وتلقى نادي الهلال هزيمة بهدف نظيف في مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني، اليوم السبت.

وتقدم فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني على ضيفه الهلال بهدف دون مقابل، بعد مرور 60 دقيقة على المواجهة التى تجمعهما باستاد سايتاما الشهير، فى إياب نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2022-2023، بعد انتهاء موقعة الذهاب في الرياض، بنتيجة 1-1.

وأحرز لاعب الهلال أندريه كاريلو هدف أوراوا الياباني بالخطأ في مرماه، عند الدقيقة 48 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

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