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جستنيه للهلال : كنت الأفضل هنا وهناك

جستنيه للهلال : كنت الأفضل هنا وهناك
ماجد محمد(صدى):

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه كلمة للهلال بعد خسارته لقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا بهدف نظيف.

وقال “جستنيه” : ” معليه يا هلال خيرها في غيرها رغم النقص والإصابات وسوء الحظ ضيعها في الرياض “.

وتابع : “كان الأفضل هنا وهناك بصراحة لم تكتب للزعيم هكذا هي الكورة تسعدك مرات ومرات ومرات تنكد عليك”.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 9 ساعات

فيه مدرب عاقل وادارة عاقلة يخلون الحمدان يلعب مباراة والله ولاغير مهمة لو تكلم لاعبين كاس العالم ترى ذا بديل سالم كات ضحكوا علينا

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