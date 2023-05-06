جستنيه للهلال : كنت الأفضل هنا وهناك
وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه كلمة للهلال بعد خسارته لقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا بهدف نظيف.
وقال “جستنيه” : ” معليه يا هلال خيرها في غيرها رغم النقص والإصابات وسوء الحظ ضيعها في الرياض “.
وتابع : “كان الأفضل هنا وهناك بصراحة لم تكتب للزعيم هكذا هي الكورة تسعدك مرات ومرات ومرات تنكد عليك”.
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عمر[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 9 ساعات
فيه مدرب عاقل وادارة عاقلة يخلون الحمدان يلعب مباراة والله ولاغير مهمة لو تكلم لاعبين كاس العالم ترى ذا بديل سالم كات ضحكوا علينا