جستنيه للهلال : كنت الأفضل هنا وهناك

ماجد محمد(صدى):

وجه الناقد الرياضي عدنان جستنيه كلمة للهلال بعد خسارته لقب دوري أبطال آسيا أمام أوراوا بهدف نظيف.

وقال “جستنيه” : ” معليه يا هلال خيرها في غيرها رغم النقص والإصابات وسوء الحظ ضيعها في الرياض “.

وتابع : “كان الأفضل هنا وهناك بصراحة لم تكتب للزعيم هكذا هي الكورة تسعدك مرات ومرات ومرات تنكد عليك”.

اقرأ أيضا: