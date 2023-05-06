“دياز”: نتيجة الذهاب ألقت بظلالها على نتيجة اليوم

طلال الغامدي(صدى):

علق رامون دياز، مدرب نادي الهلال، على الخسارة التي تلقاها الفريق اليوم أمام نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم:”قدمنا مباراة أفضل من الذهاب ووصلنا للمرمى ، ولكن نتيجة الذهاب ألقت بظلالها على نتيجة اليوم”.

وتابع :”مع كل الضغوط وصلنا لنهائي آسيا وقدمنا مستوى مميز وخصوصا اليوم ، وبكل تأكيد الضغوط البدنية أثرت بكوننا واجهنا الاتحاد قبل خوض النهائي القاري”.

وأضاف :”كانت هناك ضغوط كبيرة على الهلال جراء كثرة المشاركات هذا الموسم ومن بينها مونديال المنتخبات في قطر ومونديال الأندية وكذلك المنافسات المحلية والقارية ولذا أشدد على شكر اللاعبين”.

ووجه الشكر إلى الإدارة التي منحتنه الفرصة مرتين ووصلت لنهائي دوري أبطال آسيا واللاعبين على ما قدموه.

يذكر أن نادي الهلال خسر بهدف نظيف في مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني، اليوم السبت.

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