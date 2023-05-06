وفاة الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي

خالد الظفيري(صدى):

تُوفي الإعلامي الكويتي عبيد العتيبي، اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة صحية حادة، أدخلته العناية المركزة في المستشفى قبل شهر .

وأوضح الشاعر خالد الشيباني في تغريدة له على “تويتر”: “تُوفي صباح اليوم الأخ والجار العزيز المذيع عبيد العتيبي، غفر الله له ورحمه، وأسكنه فسيح جنانه، وجعل ما أصابه من سقم ومرض رفعة في درجاته، وزيادة في حسناته وتكفيرًا لسيئاته، وسيصلَّى عليه، عصر اليوم، في مقبرة الصليبخات، عزائي لأهله وذويه”.

ودخل “العتيبي” المستشفى بعد مضاعفات عانى منها جراء إصابته بفيروس “كورونا”، وذلك قبل أن تصيبه جلطة في القلب أثناء تواجده في المستشفى، وإجراء قسطرة له وتركيب دعامات للقلب، إلا أن صحته تدهورت بعد ذلك.