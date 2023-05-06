خبير تحكيمي : الهلال كان يستحق ركلة جزاء أمام أوراوا

طلال الغامدي(صدى):

أكد الخبير التحكيمي نواف شكر الله أن الهلال كان يستحق ركلة جزاء في مباراته ضد أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال شكر الله في تصريحات لـ قناة ” ssc” :” في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة هناك ركلة جزاء واضحة لمصلحة الهلال كان يجب احتسابها”.

وأضاف :” مدافع أوراوا تدخل بقوة في ساق عبدالله الحمدان دون لمس الكرة وكان على حكم المباراة الصيني العودة إلى تقنية الفيديو”.

وتابع :” خطأ وحيد لحكم مباراة الهلال و أوراوا ولكنه مؤثر بشكل كبير على نتيجة المواجهة”.

واختتم تصريحاته: ” لا يوجد ركلة جزاء مستحقة أخرى في باقي الحالات التي توجد بها شك مثل هجمة ايغالو في الشوط الأول و لعبة سعود في الشوط الثاني، والاحتكاك كان طبيعيًا في الحالتين”.