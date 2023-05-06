خبير تحكيمي : الهلال كان يستحق ركلة جزاء أمام أوراوا
أكد الخبير التحكيمي نواف شكر الله أن الهلال كان يستحق ركلة جزاء في مباراته ضد أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال شكر الله في تصريحات لـ قناة ” ssc” :” في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة هناك ركلة جزاء واضحة لمصلحة الهلال كان يجب احتسابها”.
وأضاف :” مدافع أوراوا تدخل بقوة في ساق عبدالله الحمدان دون لمس الكرة وكان على حكم المباراة الصيني العودة إلى تقنية الفيديو”.
وتابع :” خطأ وحيد لحكم مباراة الهلال و أوراوا ولكنه مؤثر بشكل كبير على نتيجة المواجهة”.
واختتم تصريحاته: ” لا يوجد ركلة جزاء مستحقة أخرى في باقي الحالات التي توجد بها شك مثل هجمة ايغالو في الشوط الأول و لعبة سعود في الشوط الثاني، والاحتكاك كان طبيعيًا في الحالتين”.
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