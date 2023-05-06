“الزهراني”: أوراوا فريق ضعيف وأطالب بإقالة “دياز”

ماجد محمد(صدى):

قال الناقد الرياضي، عبدالله الزهراني، إن مدرب الهلال رامون دياز يتحمل الخسارة التي تلقاها الفريق، اليوم، نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني.

وأضاف أن فريق أوراوا فريق ضعيف ولم يستطيع تسجيل أهداف وإنما حقق الفوز بهدف لاعب الهلال أندريه كاريلو، وأن دياز كان يجب عليه أن يغير من التكتيك الذي لعب به، وفقا لما ذكره في برنامج “في أسبوع” المذاع على قناة mbc.

وطالب بإقالة المدرب، لافتا إلى أن إعداد اللاعبين من بداية الموسم لم يكن جيد كما أن المنتخب الوطني اعتمد على عدد كبير منهم، مضيفا أن الفريق الياباني كان منظم تكتيكيا فيما لم يكن الهلال لديه تكتيك جيد.

وأكد أن إدارة نادي الهلال تستحق التحية ولا نستطيع محاسبتها وتحملت الضغوط بسبب عدم التسجيل لفترتين.