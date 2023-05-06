“الزهراني”: أوراوا فريق ضعيف وأطالب بإقالة “دياز”
قال الناقد الرياضي، عبدالله الزهراني، إن مدرب الهلال رامون دياز يتحمل الخسارة التي تلقاها الفريق، اليوم، نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني.
وأضاف أن فريق أوراوا فريق ضعيف ولم يستطيع تسجيل أهداف وإنما حقق الفوز بهدف لاعب الهلال أندريه كاريلو، وأن دياز كان يجب عليه أن يغير من التكتيك الذي لعب به، وفقا لما ذكره في برنامج “في أسبوع” المذاع على قناة mbc.
وطالب بإقالة المدرب، لافتا إلى أن إعداد اللاعبين من بداية الموسم لم يكن جيد كما أن المنتخب الوطني اعتمد على عدد كبير منهم، مضيفا أن الفريق الياباني كان منظم تكتيكيا فيما لم يكن الهلال لديه تكتيك جيد.
وأكد أن إدارة نادي الهلال تستحق التحية ولا نستطيع محاسبتها وتحملت الضغوط بسبب عدم التسجيل لفترتين.
الزهراني: إدارة #الهلال تستحق التحية ولا نستطيع محاسبتها وتحملت الضغوط بسبب عدم التسجيل لفترتين💙
#دوري_أبطال_آسيا@aamz151@hazimalghamdi88#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/zCZuhUJ4ra
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 6, 2023
عبدالله الزهراني: الخسارة يتحملها دياز وأطالب بإقالته وسالم غير جاهز وأوراوا فريق ضعيف🔥@aamz151@hazimalghamdi88#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/MKN2nBBrvX
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 6, 2023
الموج الأزرق[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ 8 ساعات
هذا المدرب حقيقة ما أدري ليش إدارةالنادي صابرة عليه كل هذه المدة .. بالله كيف يصبرون على مدرب مثالبه التدريبه واضحة وضوح الشمس دون ان يبادر الى اصلاحها .. معقول منظومة الفريق بأكمله لايجيدون التعامل مع الضربات الركنية طوال موسم كامل هذا غير صيام اللاعبين موسم كامل ايضا عن التسديد أو الاستفادة من الكرات الثابتة .. ما أدري هذا المدرب وش قاعد يسوي في الحصص التدريبية..باختصار هذا المدرب نكبة ونتمنى ان تكون مباراة اليوم آخر عهده بالهلال .
🤔[ عدد التعليقات: 5594 ] نشر منذ 5 ساعات
خلاص،، ما قصرت يا كوتش رامون دياز،،، لا بد من التعاقد مع مدرب على مستوى طموح الزعيم،،، طبعاً ثلاثة دوري وكأس الملك وكأس السوبر ووصيف أندية العالم،، أقل من طموح الزعيم،، نريد جميع البطولات مفهوم جميع البطولات