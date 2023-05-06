كان يظنها رائحة قدمه..سائح يكتشف وجود جثة تحت سريره بالفندق

بكين(صدى):

اكتشف سائح في الصين وجود جثة تحت سريره بأحد الفنادق التي كان يقيم بها، وذلك بعد فترة من اعتقاده أن الرائحة ناتجة من قدمه.

ولاحظ السائح رائحة غريبة في غرفته، وأبلغ موظفي الفندق بها، فأكدوا له أن الرائحة جاءت من مخبز في الطابق الأرضي.

وأخذ السائح قيلولةً لمدة ثلاث ساعات في الغرفة، وكان يظنّ أن الرائحة الكريهة جاءت من قدميه، قم غادر الغرفة للعشاء، وبمجرد عودته أصبحت الرائحة “لا تطاق”، فطلب غرفة أخرى.

وفي وقت لاحق أيقظه موظّفو الفندق وطلبوا منه الذهاب إلى غرفته الأولى؛ حيث أخبرته الشرطة أنه عثر على جثة تحت السرير.

وتم اعتقال شخصًا على متن قطار متجه إلى مدينة لانتشو تبين أنه على صلة بالقضية.