وزير الخارجية يرحب بوجود ممثلي القوات المسلحة السودانية والدعم السريع بجدة
رحب سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اليوم السبت، بوجود ممثلي القوات المسلحة السودانية والدعم السريع بجدة.
وقال سموه: “نرحب اليوم بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في وطنهم”.
وأضاف: “ونأمل أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصرع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان”.
وتابع: “كما نؤكد أن هذه الاستضافة هي نتاج تكاتفٍ دولي والتي تمت بجهود حثيثة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية، والشركاء من الآلية الثلاثية”.
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