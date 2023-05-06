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بعد تشخيصها بالسرطان..تدهور الحالة الصحية للفنانة الكويتية جواهر

بعد تشخيصها بالسرطان..تدهور الحالة الصحية للفنانة الكويتية جواهر
خالد الظفيري(صدى):

تدهورت الحالة الصحية للفنانة الكويتية جواهر، التي تعاني من مرض السرطان، ، بعد دخولها العناية المركزة.

وتخضع جواهر للعلاج في مستشفى بلندن، والتي قد صرحت في وقت سابق أنها عرفت بإصابتها بسرطان المعدة في نهاية 2019، بعد تشخيص خاطئ في البداية، ما تسبب بانتقال المرض إلى الكبد.

وقالت حينها إنها خضعت لأكثر من 51 جرعة كيماوي في رحلة علاجها، التي بدأتها عام 2020.

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