متعافي من الإدمان : بدأت التعاطي في مرحلة الثانوية (فيديو)

الرياض (صدى):

كشفت متعافٍ من تعاطي المخدرات “فهد العنزي” إنه بدأ التعاطي في نهاية المرحلة الثانوية، حيث جاء له أصدقاؤه بنصف حبة فأخذها على أن يتركها بعد الامتحانات، ولكنه لم يستطع الإقلاع عنها.

وقال خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية” أنه لم يقتصر بعد ذلك على نصف حبة فقط، بل أخذ في الزيادة من هذه المواد المخدرة حتى يصل إلى النشوة المطلوبة، ثم انتقل بعد ذلك إلى أنواع أخرى.

وتابع أن تأثير هذه المواد قاتل إلى أقصى حد لدرجة أنه كان يدخل إلى الشوارع ويخرج منها بطريقة جنونية وهو لايدري، مضيفا أنه ذات مرة ضرب أخاه بطريقة شرسة حتى جعله ينزف وهو لا يدري ما يفعل.

وأشار أن المخدرات لا تجعلك تنسى همومك بل تزيدها، قائلاً : ” المخدرات تزيد الحزن حزن والهم هم ، أقسم بالله فوق السنوات وحنا نتعاطى وما جنينا منها إلا الهم والشتات حتى الوظيفة فصلنا منها” مضيفاً : ” بعد التعافي تغيرت نظرة المجتمع عني بسبب كفاحي ” .

فيديو | متعاف من تعاطي مادة الشبو المخدرة فهد العنزي: بدأت التعاطي في المرحلة الثانوية.. والشبو جعل مني شخصا لديه دوافع هجومية حتى أخي لم يسلم من ضربي دون سبب#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/CNf1i9ogie — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2023

فيديو | متعاف من تعاطي مادة الشبو المخدرة فهد العنزي: المخدرات لا تجعلك تنسى همومك بل تزيدها.. وبعد التعافي تغيرت نظرة المجتمع عني بسبب كفاحي#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/svNjnZXkIA — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 6, 2023