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بالفيديو .. استشاري يوضح سبب لجوء بعض الناس للحميات القاسية

بالفيديو .. استشاري يوضح سبب لجوء بعض الناس للحميات القاسية
أميرة خالد(صدى):

أوضح استشاري الطب النفسي د. عاصم العقيل أسباب لجوء الناس للحميات القاسية بالرغم من عدم فعاليتها ومضاعفاتها النفسية .

وقال “العقيل” خلال مداخلة مع برنامج “إم بي سي في أسبوع” : ” السمنة زادت بعد جائحة كورونا والناس تريد إنقاص الوزن وبالتالي استغلت وسائل التواصل الاجتماعي للتروجي للحميات والتي بعضها غير صحي ” .

وتابع : ” المروجين للحميات يبدأون في تعداد مزايا الحميات دون ذكر سلبياتها وعيوبها وبطبيعة الإنسان يتعجل في اتباع هذه الحميات ” .

وأضاف أن الحميات القاسية تسبب اضطرابات الأكل وفقدان الشهية والشره المرضي العصبي .

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