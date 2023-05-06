بالفيديو .. “الشبو” يدمر حياة سيدة ويقتل صديقتها ويدفع آخر للانتحار

الرياض (صدى):

تحدثت سيدة مدمنة لمخدر الشبو عن تجربتها المريرة في التعاطي والخسائر التي لحقت بها.

وذكرت أن الشبو دمرها وجعلها تصاب بجلطة كما رأت صديقتها تموت أمام عينها بسبب التعاطي، مضيفة أنها قررت الإقلاع عن التعاطي، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في قناة mbc.

من جهته، قال شاب لم يتجاوز عمره 19 عاما إنه ظل يتعاطى المخدرات منذ 7 سنوات ولم يجد فيها سعادة وإنما كذب ودمار، مضيفا أن المخدرات جعلته يبدو بعمر 38 عاما، كما أن المخدرات دفعته للانتحار إلا أن عمه أنقذه.

ولفت إلى أن شقيقه الكبير انتحر بسبب المخدرات، وعليه قرر أن يبتعد عن المخدرات، وأن يعوض والديه عن شقيقه المنتحر.

من جهته، ناشد حمد الشيحان، مدير البرامج العلاجية بمركز رشد لعلاج الإدمان المتعاطين للمخدرات إلى البدء في طريق التعافي من الإدمان، مؤكدا أن الإقلاع عن التعاطي سهل وليس صعب كما يعتقد البعض.