شاهد .. البليهي يرفض ارتداء الميدالية الفضية

نواف السالم(صدى):

ظهر علي البليهي لاعب الهلال، بعد انتهاء مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا الياباني بفوز الأخير 1-0، رافضا ارتداء الميدالية الفضية.

وقام البليهي باستلام ميداليته الفضية، دون وضعها برقبته، وذلك بعد خسارة الهلال بهدف وحيد سجله لاعبه أندريه كاريلو عن طريق الخطأ.

وكان لاعبو فريق أوراوا الياباني حرصوا على تنظيم ممر شرفي لفريق الهلال خلال صعودهم للحصول على الميدالية الفضية، وسط أجواء مليئة بالروح الرياضية بين الفريقين على أرضية ملعب ستاياما 2002.

🥈 البليهي يرفض ارتداء الميدالية الفضية بعد الخسارة 🔵@OLYAN15K pic.twitter.com/rcbKNSMPHw — أخبار الهلال (@hilalstuff) May 6, 2023

اقرأ أيضا