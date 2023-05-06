مهاجم أوراوا: أخذنا ثأرنا من الهلال بعد فوزهم أمامنا 2019

طلال الغامدي(صدى):

صرح شينزو كوروكي مهاجم فريق أوراوا الياباني، بأن الفوز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا اليوم السبت، بمثابة ثأر من هزيمتهم السابقة في 2019.

وقال كوروكي في تصريحاته عقب المباراة: “لقد أخذنا ثأرنا من الهلال بعد فوزهم أمامنا 2019”.

يذكر أن لقاء اليوم، يعتبر النهائي الثالث بين الهلال وأوراوا، على البطولة الآسيوية، بعد نسختي 2017 و2019.

وفي عام 2017 تكرر سيناريو الذهاب لهذه النسخة، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 في الرياض، لكن أوراوا حسم النهائي بهدف قاتل في الإياب، وانتصر 1-0 في اليابان، ليثأر الهلال في 2019 في اللقاءين حيث انتصر 1-0 في الرياض، و2-0 في اليابان.

اقرأ أيضا