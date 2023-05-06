خدمات مميزة بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف

فهد القثامي(صدى):

يعد مجمع ارادة والصحة النفسية بالطائف من أهم المراكز الصحية في المملكة العربية السعودية حيث يعمل على تقديم الخدمات الصحية النفسية والاجتماعية للأفراد والأسر بجودة عالية ومهنية.

هذا المجمع يوفر العديد من الخدمات المتميزة والمتعلقة بالصحة النفسية حيث يضم طاقماً طبياً متخصصاً من الأطباء والمستشارين النفسيين والإرشاديين الاجتماعيين والكوادر الأدارية الذين يتبعون أحدث الأساليب والتقنيات لتقديم الخدمة بأفضل شكل ممكن.

بجانب الخدمات المتعلقة بالصحة النفسية يوفر المجمع أيضاً خدمات أخرى مثل الوصفات الطبية والتحاليل الطبية والفحص الطبي والإسعاف الأولي، مما يجعله مركزاً صحياً شاملاً يلبي احتياجات الأفراد والمجتمع بشكل عام.

ومن أهم الخدمات التي يقدمها المجمع هي خدمة العلاج النفسي والاستشارات النفسية المتعلقة بمشاكل الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب والإدمان وأمراض الذهان والتوحد والتوتر العصبي وغيرها من المشاكل النفسية والاجتماعية المختلفة. ومن خلال العلاج النفسي والإرشاد النفسي والتدخلات العلاجية المناسبة يستطيع المجمع تقديم العون الكافي والمتميز لمن يحتاج إلى العلاج.

ويعمل المجمع على توفير بيئة صحية وآمنة للمرضى، وتقديم مستوى عالي من الرعاية الطبية والعلاجية، من خلال الخبرات والرؤى الطبية والتقنية التي يوفرها لكل من يحتاج إلى العلاج. كما يضطلع بتقديم المشورة اللازمة والتوجيه الصحيح للمرضى، وذلك لخدمة الجميع، دون تمييز بين جنسياتهم أو خلفياتهم الاجتماعية.

وهذا المجمع يعمل على تحسين صحة المرضى بشكل عام، ويسعى لتقديم كافة الخدمات ذات الصلة بالصحة النفسية والاجتماعية بطريقة فعالة ومريحة وتعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية بين الجمهور العام.

وبهذا ً يساهم مجمع ارادة في تحقيق الصحة النفسية والرفاهية للمجتمع وينشرالوعي بأهمية العناية بالصحة النفسية والتعامل الصحيح مع الامراض النفسية والادمان .