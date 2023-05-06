  • السبت 6 مايو

  1. الرئيسية
  2. المقالات
  3. قصف المسيرات الأوكرانية للكرملين بين الأبعاد والتداعيات

قصف المسيرات الأوكرانية للكرملين بين الأبعاد والتداعيات



خلال ال (24) ساعة الماضية تعرض المجمع الرئاسي الروسي (الكرملين) إلى غارة بالطائرات المسيرة , ثم ما لبثت أن تعرضت منشأة نفطية روسية إلى غارة مماثلة .

يتزامن ذلك مع الاستعدادات الروسية للاحتفال بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية .

وفي نفس الوقت هدد قائد مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية بسحب قواته من مدينة باخموت الأوكرانية , نتيجة النقص في الذخائر والمعدات .

وقد شن هجوم كاسح على كل من وزير الدفاع الروسي “شيغو” , ورئيس هيئة الأركان المشتركة , بأشد العبارات النابية والجنسية ؟! . يا ترى ما الذي يجري في روسيا ؟! .

في البداية أوكرانيا نفت مسؤوليتها عن الهجوم بالمسيرات على الكرملين والمنشأة النفطية , الحقيقة أن الأمكانيات التقنية في أوكرانيا لا تسمح لها بشن هجوم بالمسيرات على موسكو التي تبعد أكثر من (1000) كم عن مدينة باخموت الأوكرانية , وبالتالي فإن هناك أطراف أخرى تعمل على تأجيج الصراع وليس من مصلحتها حسم الحرب (أمريكا) ، التي وحدها تملك من الإمكانيات التقنية ما يمكنها من القيام بهذا الهجوم .

الرئيس الأوكراني يعرف جيدا أن الهجوم على موسكو يعد بمثابة تجاوز لجميع الخطوط الحمراء .

وتركيا بدورها تدرك بأن تأجيج الصراع لا يصب في مصلحتها , وأن هزيمة أي طرف يعني انتقال الصراع إلى تركيا .

وبالتالي بدأت في تخفيض كمية المسيرات والذحائر التي تقوم بتزويد أوكرانيا بها , على أمل أن يتم حل الصراع سلميا .

لكن يبدو أن الغرب وبالذات أمريكا يعملون على تأجيج الصراع (الاستنزاف) .

التصريحات النارية لقائد فاغنر الروسية ضد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان لم يأت من فراغ , فهو لا يستطيع أن يرفع يدا أو يحرك قدما بدون ضوء اخضر من بوتين , فما بالك بالتهديد بالانسحاب من الجبهة ؟!

خاصة في بلد يحكمه بوتين بقبضة من حديد .

اعتقد أن هذه التصريحات أما أن تكون بمثابة فخ يتم نصبه للقوات الأوكرانية من أجل البدء في الهجوم المضاد (الكمين) , أو أن ذلك تم بإيعاز من بوتين من أجل الضغط على القيادة العسكرية من أجل التسريع في حسم الحرب .

لقد رأينا من قبل الهجوم الكاسح على وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان من قبل الرئيس الشيشاني قديروف (صبي بوتين) , ورأينا بعد هذه التصريحات التحسن الكبير الذي طرأ على أداء القوات الروسية على مختلف الجبهات .

اعتقد أن الرئيس الروسي سوف يقوم بإجراء تغييرات كبيرة في القيادات العسكرية في روسيا , سوف تشمل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان , اذا استمر الأداء المتواضع للقوات الروسية أو بعد انتهاء الحرب .

وأن تصريحات قائد فاغنر ورئيس الشيشان قديروف تمهدان لذلك .

في الأمس صرح الكرملين بأن روسيا لا تمانع من أي اتصال مع أمريكا في حال كان ذلك يخدم مصالح الطرفين وبالذات روسيا .

هذا يعني أن روسيا مستعدة للتفاوض مع أمريكا من أجل تقاسم النفوذ (التنازلات) المتبادلة .

طبعا الضحية سوف تكون الدول التي تشهد حروب في الوكالة والتي يدعي كل طرف منهما أنه حريص على وحدتها وسلامة أراضيها , كما هو الحال في سوريا والسودان والعراق واليمن ..الخ .


اترك رد