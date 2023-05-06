تحجبت بعد زلزال تركيا .. هلا يماني: لن أخلع الحجاب مطلقا

دمشق(صدى):

أكدت الفنانة السورية هلا يماني، سعادتها بارتدائها الحجاب، مشددة على أنها لن تخلعه مطلقا تحت أي ظرف.

واعتبرت يماني عودتها للتمثيل أمر مرجح، موضحة أن قرار اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب “لم يكن سهلا” أبدا، لأنها كانت تحب عملها كثيرا ويصعب عليها الابتعاد عنه.

وأوضحت أن فكرة ارتدائها للحجاب راودتها بعد الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، في فبراير الماضي، حيث اعتبرته إشارة من الله لتعود إليه.

وعن عودتها للتمثيل، اعتبرت أن مسألة عودتها مرتبطة بالدور في “حال عرض ما يناسبها كمحجبة”.

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