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طرح جداول حصص الأسبوع الثامن من الفصل الثالث لجميع المراحل

طرح جداول حصص الأسبوع الثامن من الفصل الثالث لجميع المراحل
الرياض(صدى):

طرحت قناة “عين” التعليمية، اليوم السبت، جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثالث لكافة المراحل التعليمية.

وأوضحت أن جداول الحصص اليومية تبدأ في تمام السابعة صباحًا، وتُعاد على مدار اليوم عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.

وأشارت إلى أنه يمكن للطلاب متابعة الجداول من خلال حساب قناة “عين” عبر موقع “يوتيوب”.

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