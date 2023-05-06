تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير نظامية

الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين، وذلك حتى 30/ 12/ 1444هـ.

ودعت الوزارة المواطنين المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة.

وأشارت إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة ، وحجز موعد بفروع الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات عبر منصة أبشر من “خدمة مواعيد الأسلحة والمتفجرات” بالأمن العام.