القبض على 52 شخص ارتكبوا مخالفات أثناء تتويج الملك تشارلز
ألقت الشرطة البريطانية اليوم السبت القبض على 52 شخصًا خلال عمليتها لتأمين تتويج الملك تشارلز.
وقالت الشرطة في بيان أنها تحتجزهم على خلفية مجموعة من المخالفات، منها: الشجار وتكدير السلم والتآمر لإيذاء العامة، وفقًا لـ”رويترز”.
وأشارت الشركة إلى أن جميع مَن ألقت القبض عليهم ما زالوا رهن الاحتجاز.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 3 ساعات
واشارت الشركه إلى أن جميع من تم القبض عليهم
مازالو رهن الاحتجاز
شوية تركيز ياشباب
طبعآ شركه هنا تعني شرطه