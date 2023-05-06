القبض على 52 شخص ارتكبوا مخالفات أثناء تتويج الملك تشارلز

لندن(صدى):

ألقت الشرطة البريطانية اليوم السبت القبض على 52 شخصًا خلال عمليتها لتأمين تتويج الملك تشارلز.

وقالت الشرطة في بيان أنها تحتجزهم على خلفية مجموعة من المخالفات، منها: الشجار وتكدير السلم والتآمر لإيذاء العامة، وفقًا لـ”رويترز”.

وأشارت الشركة إلى أن جميع مَن ألقت القبض عليهم ما زالوا رهن الاحتجاز.