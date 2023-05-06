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القبض على 52 شخص ارتكبوا مخالفات أثناء تتويج الملك تشارلز

القبض على 52 شخص ارتكبوا مخالفات أثناء تتويج الملك تشارلز
لندن(صدى):

ألقت الشرطة البريطانية اليوم السبت القبض على 52 شخصًا خلال عمليتها لتأمين تتويج الملك تشارلز.

وقالت الشرطة في بيان أنها تحتجزهم على خلفية مجموعة من المخالفات، منها: الشجار وتكدير السلم والتآمر لإيذاء العامة، وفقًا لـ”رويترز”.

وأشارت الشركة إلى أن جميع مَن ألقت القبض عليهم ما زالوا رهن الاحتجاز.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 3 ساعات

واشارت الشركه إلى أن جميع من تم القبض عليهم
مازالو رهن الاحتجاز

شوية تركيز ياشباب
طبعآ شركه هنا تعني شرطه

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