موعد أول مباراة للهلال بعد خسارة نهائي آسيا

ماجد محمد(صدى):

يخوض فريق الهلال خلال أيام أولى مواجهات بعد خساراتهم لدوري أبطال آسيا.

وسيواجه الهلال نظيره الوحدة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الجوهرة بجدة.

يذكر أن نادي الهلال خسر بهدف نظيف في مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز دياموندز الياباني، اليوم السبت.

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