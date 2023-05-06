فيديو .. إسبانية مسلمة في مصر: “لماذا ادفع ثمن تذكرة للدخول إلى المسجد؟”

القاهرة(صدى):

أعربت فتاة إسبانية مسلمة مقيمة في مصر عن استغرابها بمطالبتها دفع 80 جنيها مصريا للدخول إلى أحد المساجد.

وظهرت الفتاة في مقطع فيديو متداول، تقول: “لماذا ادفع ثمن تذكرة للدخول إلى المسجد؟”، موضحة أنها لم تذهب للمسجد من أجل السياحة، فهي مقيمة في مصر.

وقالت الفتاة التي تتقن اللغة العربية: “أنا مسلمة وأسلمت في الأزهر الشريف، والمسلمين لا يدفعون مالا مقابل الدخول للمسجد”، مشيرة إلى أنها دفعت المبلغ المطلوب وليس لديها مشكلة في المال لكنها أعربت عن استغرابها من الموقف.

فتاة إسبانية مسلمة مقيمة في مصر تتساءل: "لماذا ادفع ثمن تذكرة للدخول إلى المسجد؟"pic.twitter.com/zipCb4qwOm — Screen Mix (@ScreenMix) May 6, 2023