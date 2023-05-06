صانعة محتوى: منع الرجل لزوجته من الخروج ليس قوامة

أميرة خالد(صدى):

اعتبرت صانعة المحتوى أسماء السياري، أن قيام الرجل بمنع زوجته من الخروج دون سبب ليس له علاقة بالقوامة.

وقالت السياري خلال برنامج “ياهلا”: ” كلمة لا تطلعين بسبب مزاجي هذا ليس قوامة هذه ثقافة مجتمع شرقي وذكورية وليست لها علاقة بالدين”، مشيرة إلى أهمية وجود تفاهم وحوار حول سبب الرفض.

وفي سياق آخر أكدت السياري أن هناك فئة كبيرة من الرجال يهتمون بشكل المرأة أكثر من أي شيء آخر، مضيفة: “الرجل يسأل عن شكلها وطولها ولون بشرتها قبل أن يسأل عن شخصيتها وحتى دينها”.

وبخصوص ربط زيادة حالات الطلاق بمشاهير التيك توك، قالت: “اللي يأخذ قرار طلاقه بناء على رأي مشهور عنده مشكلة، وما أقوله على التيك توك يدور في مجالس النساء من زمان”.

صانعة المحتوى أسماء السياري: أن يقوم الرجل بمنع زوجته من الخروج دون سبب ليس له علاقة بالقوامة @Soma_Aroma@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/y9cF0T5tSJ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 6, 2023

صانعة المحتوى أسماء السياري: فئة كبيرة من الرجال يهتمون بشكل المرأة أكثر من أي شيء آخر@Soma_Aroma@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/wCiMr7HCFN — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 6, 2023