بالفيديو .. انتشار كمية هائلة من الجراد غرب القصيم

القصيم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانتشار الجراد بمنطقة القصيم بكمية هائلة.

وقال مواطن خلال الفيديو الذي وثقه بهاتفه : ” شوفوا كمية الجراد .. لا إله إلا الله ” .

وأظهر الفيديو انتشار الجراد بمكية كبيرة وعلى مسافة طويلة من مد البصر في منطقة خضراء بصحراء القصيم .

فيديو.. كمية كبيرة من الجراد غرب القصيم

–

– pic.twitter.com/2fnTeJDd76 — تحديث الأخبار (@Updateksa) May 6, 2023