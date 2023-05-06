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بالفيديو .. انتشار كمية هائلة من الجراد غرب القصيم

بالفيديو .. انتشار كمية هائلة من الجراد غرب القصيم
القصيم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانتشار الجراد بمنطقة القصيم بكمية هائلة.

وقال مواطن خلال الفيديو الذي وثقه بهاتفه : ” شوفوا كمية الجراد .. لا إله إلا الله ” .

وأظهر الفيديو انتشار الجراد بمكية كبيرة وعلى مسافة طويلة من مد البصر في منطقة خضراء بصحراء القصيم .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 3 ساعات

جاك يامهنا على ما تمنى
جراد
ولا وين

بالقصيم

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