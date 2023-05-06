تفاصيل الساعات الأخيرة للمصور هاني الزهراني قبل سقوطه من مرتفعات السودة (فيديو)

عسير(صدى):

كشف يعقوب الزهراني شقيق المصور السعودي الراحل هاني الزهراني تفاصيل سقوطه من أعلى جبال السودة أثناء مهمة تصوير ما أدى لوفاته.

وأوضح أن أخيه المصور هاني الزهراني في مهمة عمل مع شركة السودة للتطوير لإبراز جمال جبال السودة ولأن تكون تلك الصور أيقونة روح السعودية لمنطقة عسير.

وعن تفاصيل يوم الحادث ، قال أن أخيه كان مع فريق العمل لاختيار أبرز الصور وأجملها مضيفاً أنه عند الساعة 10.30 تقريباً وقف الراحل على صخرة قوية كما أنه كان يلبس حزاما للأمان وأثناء التصوير انزلقت قدمه وانفك حزام الأمان وسقط من مسافة 10 أمتار، وذلك خلال مداخلة مع برنامج سيدتي.

وتابع أن البيت بأكمله كبيرهم وصغيرهم متعلقين جدا بأخيه الراحل وكان يقدم الخدمة للجميع ومنذ سقوطه وحتى وصوله للباحة كان أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال مهتم بالموضوع وإرسال الطائرات وفرق الإنقاذ لكن وعورة المكان أخرت عملية الإنقاذ.

توفي إثر سقوطه من أعلى جبل السودة بأبها .. يعقوب الزهراني – شقيق المصور السعودي هاني الزهراني يروي لسيدتي ظروف الحادث المفجع #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/97P2mGU8e0 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 6, 2023