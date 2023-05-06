بعد فيديو “بن عثيمين” .. استشاري يوضح حقيقة علاج الإكزيما بالقرآن

أميرة خالد(صدى):

علق الدكتور طلال المحيسن استشاري الأمراض الجلدية والتجميل على الفيديو المنتشر عن الشيخ الراحل ابن عثيمين حول علاج الإكزيما بالقرآن.

وقال خلال مداخله له مع برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية:” بالنسبة للفيديو المنتشر للشيخ بن عثيمين أنا أول مرة أشوفه ، والرقية الشرعية مؤكدة وهي جزء من علاج المرضى بشكل عام”.

وتابع : ” الفيديو اللي شفته كان فيه دقة ، فالشيخ بن عثيمين ذكر المرضين الحزاز والإكزيما لو حطيت عليه أدوية العالم ما راح تشفى وهذا الكلام صحيح ” .

وأضاف :”هناك علاجات بيولوجية تخفف من هذه الأمراض ولكن لا تقضي عليها بشكل نهائي، وربما يكون العلاج بالرقية الشرعية لما لا” .

د. طلال المحيسن – استشاري الأمراض الجلدية والتجميل يعلق على الفيديو المنتشر عن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه حول علاج الإكزيما بالقرآن @dr_jeldeya#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/KoJxyLyrou — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 6, 2023