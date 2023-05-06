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وفاة ملكة جمال الكون في حادث ركوب خيل

وفاة ملكة جمال الكون في حادث ركوب خيل
كانبرا(صدى):

توفيت عارضة الأزياء الأسترالية سيينا وير، والتي وصلت إلى نهائي مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2022 ، عن عمر ناهز 23 عامًا.

كانت سيينا قد تعرضت لحادث مأساوي أثناء ركوب الخيل في موطنها أستراليا، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.

وسقطت سيينا وير في Windsor Polo Grounds بأستراليا في 2 أبريل، عندما سقطت من على حصانها. وبحسب ما ورد تم وضعها على أجهزة الإنعاش لعدة أسابيع بسبب إصاباتها، و تم إعلان خبر وفاتها من قبل أفراد عائلتها الذين قالوا إنهم اتخذوا قرارًا بفصلها عن أجهزة الإنعاش.

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