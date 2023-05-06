مخترعتان “سعوديتان” ترويان تفاصيل اختراع جهاز للكشف عن اضطرابات الدم

أميرة خالد(صدى):

روت المخترعتان رغد ورهف ترويان تفاصيل اختراع جهاز للكشف عن اضطرابات الدم بتقنية الليزر.

وقالت رغد، أن الجهاز يستخدم للكشف عن مرض الانيميا المنجلية وهو مرض منتشر في السعودية وفي الخليج، مشيرة إلى أن ما يميز الجهاز هو الكشف بالليزر، وأقل تكلفة من الأجهزة الموجودة المحلية، وأكثر دقة.

وأشارت رهف إلى ضرورة إجراء فحص الانيميا المنجلية قبل الزواج، لتفادي إصابة الأطفال بهذا المرض.

فيديو | اختراع جهاز للكشف عن اضطرابات الدم بتقنية الليزر.. والمخترعتان رغد ورهف ترويان لـ #نشرة_النهار تفاصيل الجهاز #الإخبارية pic.twitter.com/ZYnK9YKQpn — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 6, 2023