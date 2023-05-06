معالجة نفسية: 45% من الرجال تحت سن الخمسين يتناولون الفياجرا

أميرة خالد(صدى):

قالت المعالجة النفسية ندى الأطرش، إن حوالي 45% من الرجال تحت سن الخمسين يتناولون الفياجرا.

وقالت الأطرش خلال برنامج سيدتي: “تلك الإحصائية ليست بسبب عدم القدرة الجنسية لكن لأن الرجل يحب موضوع الفحولة وأنه سوبر مان ولديه قدرة خارقة مطلقة لأنه أتربى على أن قوته مربوطة بقدرته الجنسية”.

وأضافت ندى الأطرش: “هناك شباب صغار بالسن يجربون هذا النوع من المنشطات”، مشيرة إلى أن نمط الحياة الصحي ونوع العلاقة الوجدانية بين الرجل والمرأة تتحكم في العلاقة بينهما بعد الخمسين.

د. ندى الأطرش : 45% من الرجال تحت سن الخمسين يتناولون الفياجرا .. وريم بساطي تتحفظ على هذه الإحصائية@nadaalatrash197@ReemBusati#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/q78ATF33vh — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 6, 2023